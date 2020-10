III. Intercontinental Tahiti : "Offrir à nos clients l’expérience la plus responsable et durable possible…"

Ceci en dépit des enjeux techniques et technologiques colossaux pour coller au plus près aux valeurs prônées par le célèbre acteur.



L’avenir et la pandémie prouvent que les deux professionnels avaient raison.



L’hébergement de demain sera durable ou ne sera pas.



Les voyageurs recherchent certes des lieux de villégiature safe mais aussi en harmonie avec un monde où l’après Covid-19 laissera des traces.



Ces valeurs se traduisent par le tissage de liens toujours plus forts entre les visiteurs et la population la culture et le patrimoine local.