Il faut sauver le soldat Boeing !

La dégringolade a démarré au printemps 2020 et depuis, elle n’a fait que s’aggraver. Le DOT (Departement of Transportation) américain a infligé une amende de 2,5 milliards de dollars au début de 2021, sans doute un peu pour masquer les complicités entre les contrôleurs fédéraux et le constructeur.



On pensait que les difficultés s’arrêteraient là, mais cela n’a pas été le cas. D’abord des lanceurs d’alerte se sont manifestés à l’intérieur de Boeing et de son principal sous-traitant Spirit Aerosystems.



Deux d’entre eux ont d’ailleurs été atteints de mort subite avant de pouvoir témoigner. Et puis on s’est aperçu de défauts de fabrication dans certains B 787.



Comme si cela ne suffisait pas, la porte d’un B737 s’est détachée en plein vol de la compagnie Alaska Airlines, fort heureusement sans victime ce qui a entrainé une nouvelle enquête de la part du Congrès Américain puis finalement le changement du dirigeant Dave Calhoun en juillet.



Les conséquences financières sont venues sanctionner les difficultés opérationnelles. Actuellement Boeing traine une perte de 58 milliards de dollars et annonce des chiffres désastreux au troisième trimestre 2024 : une nouvelle perte de 6 milliards de dollars le tout après avoir dû réintégrer au sein de la maison-mère son principal sous-traitant Spirit Aerosystems pour 4,7 milliards de dollars et la reprise des pertes.



Et pour finir, Kelly Ortberg doit faire face à la plus grande grève de Boieng depuis 2008 avec l’arrêt de travail des chaines de fabrication des principaux appareils après avoir annoncé la suppression de 17.000 postes de travail.