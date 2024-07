Île Maurice : découvrez la toute nouvelle aile dédiée exclusivement aux adultes à Heritage Le Telfair

Au cœur des magnifiques paysages de Bel Ombre, dans le sud préservé de l’île Maurice, Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort se pare d’une nouvelle aile dédiée aux adultes, offrant une invitation au calme et à l’évasion. Cet espace sera opérationnel à partir du 1er novembre 2024.



Rédigé par Rogers Hospitality le Lundi 1 Juillet 2024

Cette nouvelle proposition du resort 5 étoiles, distingué par le label Small Luxury Hotel of the World, sera accompagnée de services haut de gamme et d'installations aussi fonctionnels que conviviales. Imprégné d’une atmosphère de tranquillité absolue, avec des expériences encore plus luxueuses et personnalisées, cette section vient enrichir l'offre de Heritage Le Telfair et promet une escapade sereine taillée sur mesure pour les adultes voyageant seuls ou en couples.



Dans un cadre élégant et exclusif, l’aile réservée aux adultes est composée d'une série de suites soigneusement aménagées en forme de U autour d'une piscine chauffée, offrant une expérience plus isolée et intimiste avec une vue imprenable sur l'océan.



Profitez d'un service de majordome dédié autour de la piscine, dégustez des cocktails rafraîchissants et savourez des collations au Tiki Bar. Des attentions spéciales en chambre et un Resident Host sont également à votre disposition pour enrichir cette expérience Adults-Only proposée par Heritage Le Telfair.



Ne manquez pas la cuisine raffinée de l'établissement, ses expériences bien-être haut de gamme, et les incontournables accès exclusifs au Château Golf Course, le meilleur parcours de l’océan Indien, ainsi qu’à La Réserve Golf Links, le premier parcours links de l’océan Indien.



Des suites luxueuses pour une escapade de rêve La nouvelle aile réservée aux adultes offre l’option de séjourner dans les suites suivantes :



● 19 Suites Deluxe Vue Mer de 54 à 62 m² offrant un espace somptueux qui surplombe le lagon turquoise.

● 8 Suites Deluxe Front de Mer de 54 m² idéalement situées sur la plage ou avec un balcon au premier étage

● 8 Suites Junior Front de Mer de 81 m², lumineuses et spacieuses, avec des vues panoramiques sur les eaux turquoises de l'océan Indien.

● 4 Suites Senior Vue Mer de 102 m² pour un confort exceptionnel avec une vue imprenable sur l’océan.



Des avantages exclusifs Les clients séjournant dans l'aile réservée aux adultes bénéficient d'une multitude d'avantages exclusifs :



● Une machine à expresso dans chaque suite, avec une boîte de capsules réapprovisionnée quotidiennement.

● Une attention personnalisée pour agrémenter votre séjour avec le service gratuit d’un Resident Host (concierge)

● Une sélection de tisanes et infusions locales dans les chambres.

● Service en continue autour de la piscine avec service de serviettes, nettoyage des lunettes de soleil, brochettes de fruits, eau aromatisée tout au long de la journée et coupes de glace l'après-midi.

● Service exclusif de majordome dédié autour de la piscine réservée aux adultes.

● Situé sur la plage à côté de la piscine réservée aux adultes, le Tiki Bar propose un service de restauration, des cocktails rafraîchissants et des options de snacking.



À PROPOS DE HERITAGE RESORTS & GOLF Niché au coeur des 2 500 hectares du Domaine de Bel Ombre, Heritage Resorts & Golf est une collection de Resorts haut de gamme qui prônent une approche durable du luxe. Nous créons des expériences mémorables, uniques et authentiques, qui reflètent la beauté exceptionnelle du sud préservé de l’ile Maurice. Nos Resorts sont conçus pour inspirer et offrir des expériences uniques aux convives. En puisant leur inspiration dans la nature, chacun de nos établissements a été pensé pour refléter une ambiance et un style unique. La générosité naturelle du paysage, l’histoire du lieu et la dimension culturelle vous permettront de vivre une multitude d’expériences tout en profitant du raffinement et du confort de nos établissements. La marque Heritage est née d’une passion pour la découverte et la connexion. Nous nous engageons à établir des normes exemplaires en matière de style de vie durable, dans un contexte de splendeur délicate, d’élégance et de confort, où les clients sont discrètement soutenus par un service, des soins et une attention authentiques, tout en se familiarisant avec des opportunités uniques d’expériences, de découvertes et d’aventures authentiques et mémorables grâce au tourisme responsable.



Contacter Heritage Resorts & Golf

61002, Bel Ombre – Mauritius



Mauritius : +230 260 5101

France : +33 1 85 73 62 00

U.K : +44 2070 48 20 32



Site web :

Email :



