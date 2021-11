Ile Maurice : "les nouvelles restrictions ne concernent pas les voyageurs ni les hôtels"

Le Premier Ministre de l' Ile Maurice Pravind Jugnauth a annoncé une série de mesures censés endiguer la recrudescence des cas de Covid-19 dans le pays.Ainsi les écoles vont fermer leurs portes (et pas les crèches), et la jauge pour des rassemblements a été abaissé de 100 à 50 personnes notamment pour les mariages et enterrements.Les gymnases et salles de sport qui devront garantir un espace de 4m² par personne seront réservés aux personnes vaccinées. Dans les restaurants, les tables devront être espacées de deux mètres, etEnfinCes nouvelles règles sont entrées en vigueur ce 12 novembre et seront imposées jusqu'au 13 décembre 2021 explique L'Express.mu.