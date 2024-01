Inflation : Albanie, Turquie, Égypte, Tunisie... des destinations plébiscitées 🔑

TourMaG.com - Quelle est la méthodologie appliquée aux rapports Mastercard ? Quels types de données sont exploitées ?



Natalia Lechmanova : Mastercard SpendingPulse™ établit des rapports sur les ventes en magasin et en ligne du commerce de détail, tous moyens de paiement confondus, de neuf pays : l’Allemagne, l’Espagne, la France, la Hongrie, les Pays-Bas, la Pologne, la République Tchèque et le Royaume-Uni.



Ces résultats s’appuient sur l’activité de vente agrégée au sein du réseau de paiement Mastercard, et sont assortis d’estimations basées sur des enquêtes pour d’autres moyens de paiement, comme les espèces et les chèques.



Les statistiques fournies par SpendingPulse™ ne contiennent ni ne représentent les performances opérationnelles ou financières de Mastercard, ni aucune donnée spécifique relative à l’émetteur des cartes de paiement.



Le Mastercard Economics Institute est un groupe mondial de recherche et de conseil, qui développe des mesures innovantes et traduit l’économie en actions.