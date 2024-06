Interface Tourism vise aussi les acteurs du marché français ! 🔑

« Je suis ravie de rejoindre l’équipe de Blaise, de débuter cette nouvelle aventure et de me m’inscrire dans une stratégie de développement ambitieuse » déclare cette spécialiste reconnue du tourisme français et des marchés internationaux.



Gwénaëlle Delos considère la France comme « un véritable axe stratégique en termes de développement économique et d’impact auprès des territoires ».



« Interface Tourism et le groupe Hopscotch ont la même vision. Ils ont toute leur légitimité pour offrir les outils sur l’ensemble des secteurs » poursuit la nouvelle directrice du développement du marché France qui se dit déjà prête à proposer « des missions d’accompagnement et d’études stratégiques en lien avec l’identité des territoires ».



« Il y a plein de choses à faire » se réjouit-elle d’avance.