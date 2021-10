Appli mobile TourMaG



Islande : PLAY étend son réseau en Espagne pour l'été 2022

La compagnie aérienne islandaise PLAY desservira Palma de Majorque et Malaga en Espagne, totalisant six destinations espagnoles de et vers Reykjavik avec plus de 3 000 sièges hebdomadaires.

PLAY, la compagnie aérienne islandaise à bas prix, étend sa présence en Espagne avec l'ajout de Palma de Majorque et Malaga à son réseau de lignes pour l'été 2022.



Avec ces destinations supplémentaires, le transporteur desservira six destinations en Espagne en 2022, en comptant les vols existants à Alicante, Tenerife, Barcelone, et Gran Canaria qui débuteront en décembre 2021.



Les liaisons entre Palma de Majorque et Reykjavik, sur une base saisonnière, seront opérées une fois par semaine, le mercredi. Le vol inaugural aura lieu le 1er juin 2022 et la saison s'étendra jusqu'au 14 septembre 2022.



La liaison Malaga-Reykjavik, quant à elle, sera opérée une fois par semaine le dimanche, entre le 29 mai et le 18 septembre 2022. Les vols seront opérés en Airbus A320 de 180 sièges.

Au total, PLAY offrira plus de 3 000 sièges hebdomadaires sur les liaisons espagnoles vers Reykjavik l'été prochain, soit une augmentation de 25% de la capacité par rapport à la même période en 2021. En plus de l'extension des lignes annoncée aujourd'hui, PLAY lancera un nouveau vol hebdomadaire entre Gran Canaria et Reykjavik en décembre 2021.



La compagnie aérienne, qui exploite actuellement trois A321neo, prévoit d'augmenter sa flotte à six A320neo et A321neo au deuxième trimestre 2022.



A noter également que PLAY opère 4 vols par semaine, les lundi, jeudi, vendredi et dimanche, entre l’aéroport Paris-Charles de Gaulle et l’aéroport international de Keflavik (Reykjavik).

















