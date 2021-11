Israël : Royal Air Maroc lance une ligne directe Casablanca - Tel Aviv

Royal Air Maroc a annoncé qu'elle allait assurer une ligne directe vers Israël dès le 12 décembre 2021.



La compagnie nationale marocaine va opérer à raison de 3 fréquences par semaine la liaison entre Casablanca et Tel Aviv les mardis, jeudis et dimanches au départ du Maroc.



Au départ d'Israël, les vols sont programmés les lundis, mercredis et vendredis.



La compagnie annonce qu'elle pourrait prochaine augmenter la cadence et passer à 5 fréquences par semaine.



"Cette nouvelle liaison répond aux attentes de la communauté marocaine établie en Israël qui entretient des liens forts avec son pays d'origine. Elle vise aussi à permettre aux touristes ainsi qu'aux femmes et hommes d'affaires de se rendre au Maroc ou en Israël" précise le transporteur dans un communiqué.