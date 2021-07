Italie : où sera exigé le pass sanitaire dans les lieux touristiques ?

Avec l'augmentation des infections dues à la variante Delta, le choix a été fait de pouvoir agir avec des procédures plus rationalisées dans tous les secteurs qui nécessitent des interventions d'urgence pour lutter contre la pandémie, en particulier pour la prise d'ordonnances relatives à l'achèvement de la vaccination,

Dans le même temps l'état d'urgence a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2021." poursuit le journal italien.Malheureusement comme un peu partout en Europe, à la faveur de l'atténuation des restrictions, mais aussi de la libération des mouvements, les contaminations repartent à la hausse.Depuis le début du mois de juillet la chute a été stoppée et les cas augmentent, pour atteindre le cap des 5 000 contaminations ce 22 juillet 2021. Un stade jamais franchi depuis le 21 mai dernier.Dans ces conditions, pour restreindre la propagation de l'épidémie, le gouvernement va généraliser le pass sanitaire pour se rendre dans différents lieux. Pour le moment, les transports ne sont pas concernés par cette mesure, aussi bien l'avion que le train.Pour pratiquer l'activité sportive à l'intérieur, il sera obligatoire de présenter le pass vert.Ces infrastructures comprennent aussi une jauge de 50% du maximum autorisé en extérieur et 30% en intérieur.Dans la zone blanche, donc toute l'Italie pour le moment, il sera nécessaire dePour les clients préférant les terrasses, pour le moment, le pass sanitaire n'est pas exigé. Vous n'aurez pas besoin du pass vert pour les boissons au comptoir.Ce n'est pas tout car pour assister à de nombreuses activités, il sera nécessaire de présenter patte blanche.Pour les spectacles ouverts au public, musées, instituts et lieux de culture, expositions, festivals et foires, conférences, congrès, spas, parcs à thème et d'attractions... le pass sanitaire sera obligatoire.Les discothèques restent fermées.