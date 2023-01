J-4 avant le Grand Live du Voyage d’Affaires

La formule du GLVA est maintenant bien rodée. Une « guest star » prend d’emblée la parole . Après Jean-Pierre Farandou, président de la SNCF, qui avait fait honneur de sa présence en 2022, c’est Patrick W. Diemer, président de Bto4 Europe, la toute jeune association des associations des acheteurs et travel managers européens, qui prend le relai. Une « ouverture à l’internationa l » et une prise de parole qui favorisera « la transformation numérique et la RSE ».



Dans la matinée, les acheteurs auront aussi tout le loisir de s’exprimer grâce à des intervenants de Marco Polo, l’AFTM, GBTA et l’Apeca. Cette table ronde sera d’autant plus intéressante que, pour les représentants respectifs de ces associations, Arnaud Verges, Bertrand Lacotte, Katharina Navarro et Xavier Danassieu travaillent pour de « belles sociétés », Safran, Wipro, Capgemini et l’Uncass.



Entre temps, Paul Chiambaretto (Chaire Pegase), Reginald Otten (Easyjet) et Thomas Juin (Union des aéroports français) se demanderont si « le transport aérien domestique a-t-il encore un avenir ». A n’en pas douter, la décarbonation du secteur devrait être largement mise en avant.