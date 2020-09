Javier Sánchez-Prieto nommé nouveau président exécutif d'Iberia

Javier Sánchez-Prieto, 51 ans, remplace aujourd'hui Luis Gallego en tant que président exécutif du groupe Iberia.



Le nouveau chef d'Iberia est titulaire d'un diplôme en économie et commerce de l'université Complutense de Madrid, et d'un diplôme d'ingénieur technique en aviation de l'université Politécnica de Madrid.



Il a occupé le poste de directeur de la planification stratégique et des finances d'Iberia pendant la période où l'entreprise est revenue à la rentabilité après plusieurs années de pertes.



Auparavant, il avait fait partie de l'équipe fondatrice de l'unité low-cost Iberia Express, en charge de la planification stratégique, des finances, des achats, des systèmes informatiques, de la flotte d'avions, des ressources humaines et des affaires juridiques.



Plus tôt dans sa carrière, M. Sánchez-Prieto a occupé une série de postes au sein du groupe de matériaux de construction Uralita, travaillant dans le domaine de la stratégie et en tant que directeur général des affaires. Auparavant, il avait travaillé dans les départements de maintenance, de stratégie et de contrôle de gestion d'Air Nostrum.