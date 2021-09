Jean-Baptiste Lemoyne : "L'ouverture des Etats-Unis est une bonne nouvelle pour les agences de voyages"

"les agences de voyages"

"On peut continuer à aider les agences de voyages."

Les Entreprises du voyages mettent notamment l’accent sur le taux de prise en charge de l’activité partielle, le dispositif d’aide aux coûts fixes et plus largement lesoutien aux entreprises qui en ont le plus besoin : voyages scolaires, groupistes, spécialistes de certaines destinations qui demeurent fermées et à l’événementiel.Pour rappel, Bruno Le Maire, Ministre de l'Economie avait également a évoqué les secteurs en difficulté, en citant nommémentsur le plateau de BFMTV la semaine dernière. Il avait alors déclaréPour l'heure, les Etats-Unis sont classés en orange par la France.