Jean-François Dominiak (SCARA) demande des mesures structurantes et un nouveau débat sur le transport aérien

Prise en charge par l’État du financement de missions d’intérêt général qu’il a abandonné au cours du temps :

– La taxe d’aéroport, finance la sûreté et la sécurité en aéroports, acquittée par les compagnies aériennes pour chaque

départ

– Le coût du contrôle aux frontières automatisé (PARAFE) qui ne cesse de croître.

– La taxe de solidarité sur les seuls billets d’avion, dite « Taxe Chirac »

– L’écotaxe sur les billets d’avions mise en œuvre cette année au profit notamment du développement du transport

ferroviaire



Prise en charge par État de la totalité du coût des infrastructures de navigation aérienne et aéroportuaires.



Des mesures structurelles pour accompagner le rebond

Ouverture de discussions pour étudier une plus juste répartition entre l’État et d’autres acteurs économiques.

- Le SCARA propose notamment d’élargir l’assiette des taxes relevant de la solidarité, de la transition écologique et de la sûreté, à d’autres acteurs économiques que les compagnies aériennes.



Un soutien financier de l’État qui ne soit pas réservé au seul Groupe Air France



Une réforme profonde du financement des aéroports, et notamment des Aéroports De Paris

Fin du système de « double caisse » aussi néfaste pour les compagnies aériennes que pour l’intérêt général

- Un retour à la caisse unique pour ADP, permettrait de faire baisser les redevances acquittées par les compagnies aériennes de 400 millions d’€.