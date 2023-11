Jean-Pierre Nadir (FairMoove) : "Voyage : l’esprit plutôt que le prix" 🔑

La réalité selon lui c’est que « depuis 40 ans le tourisme est un secteur qui ne sait faire qu’une chose en termes de marketing : mettre de belles photos avec un prix dessus » indique Jean-Pierre Nadir. Ce dernier veut changer le marketing du travel en remettant le produit au cœur de la démarche avec des vendeurs qui connaissent et maitrisent ce produit. « Moi je dis, il faut remplacer le prix par l’esprit » déclare-t-il.



Une façon aussi pour lui de critiquer « les vols low cost qui ne servent à rien » comme cet « improbable Limoges – Edimbourg à 39 euros ». « Pour qu’il y ait un tourisme responsable, il faut qu’il y ait des touristes responsabilisés. Et pour qu’il y ait des touristes responsabilisés, il faut des agents de voyages qui puissent leur expliquer » ajoute Jean-Pierre Nadir.



Et le dirigeant de conclure en disant que la finalité du tourisme responsable, « c’est de réconcilier les enjeux de la planète, des touristes et des populations locales ». Autrement dit, s’assurer que « ces trois entités soient en harmonie pour en faire un modèle vertueux ». Un sacré enjeu.