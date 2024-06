Jool : la location de Tesla livrées à domicile

De l'autre côté du spectre, pour ceux qui souhaitent louer une voiture le temps d'une journée, d'un week-end ou plus, le véhicule est livré à domicile. Plus besoin de se rendre dans une agence de location.



La prise en main là aussi promet d'être "ultra-fluide " avec "une ouverture sans clé grâce à une connexion directe entre l’application Jool et la voiture".



Autre avantage : les recharges sur les bornes Tesla et Electra, sont comprises dans le tarif de location et un planificateur de trajet intégré renseigne le conducteur sur les arrêts et temps de charge nécessaires.



Pour le retour, nul besoin de refaire le plein d'énergie : il suffit de restituer la voiture avec un niveau de minimum de batterie de 10 %.



Comptez : environ 250€ pour une location de Tesla, le week-end du vendredi au dimanche.