Joy Jibrilu reçoit le titre de Directrice du Tourisme des Caraïbes de l'année

Joy Jibrilu, Directrice Générale du Tourisme du Ministère du Tourisme et de l'Aviation des Bahamas, a reçu le prix de Directrice du Tourisme des Caraïbes de l'année, décerné par les Caribbean Travel Awards.



Lancée en 2014, la cérémonie des Caribbean Travel Awards récompense le meilleur des initiatives et des personnalités du Tourisme dans la région.



" Les lauréats sont sélectionnés par l’équipe rédactionnelle et son réseau de collaborateurs, sur la base de recherches menées tout au long de l'année, d'expériences et d'informations récoltées sur le terrain. " indique un communiqué de presse.



Joy Jibrilu a été nommée Directrice Générale du Ministère du Tourisme et de l'Aviation des Bahamas en mai 2014.