K. Soleilhavoup (Logis Hotels) : "L’engagement des collaborateurs est à court terme" 🔑

La première est une plus grande flexibilité horaire ou des périodes.



Ensuite, si le sujet de la rémunération directe est réglé, ce qui est demandé est une logique de package avec repas inclus, par exemple ou l’hébergement. Ils sont à la recherche de compléments.



Ils souhaitent avoir une plus grande distinction entre vie pro et vie perso. Elle encourage une logique d’indépendance, avec un logement individuel.



Aujourd’hui, l’engagement des collaborateurs est à court terme. Dans le domaine informatique, les sociétés travaillent sur des projets, elles font ce qu’elles appellent des sprints.



J’ai le sentiment aujourd’hui, que la plupart des collaborateurs, jeunes ou moins jeunes, sont dans une logique de sprints. Ils vont travailler sur des périodes données, par exemple 6 mois, pour financer un voyage, ou deux ans, pour acquérir un bien. Ce qui ne veut pas dire qu’ils ne sont pas engagés quand ils sont en poste.



L’enjeu est de coordonner les deux projets, celui de l’entreprise et du collaborateur, dans une logique de court terme.



Les projets sont de plus en plus individuels et de moins en moins connectés à un projet d’entreprise. Ce n’était pas le cas au début des années 2000. C’est un vrai phénomène de société.



Il s’agit d’une conception du travail qui compte beaucoup moins d’aliénation au travail. Ma génération voulait progresser, avoir de plus en plus d’équipes à manager, augmenter ses revenus. Nous étions dans une logique de bâtisseurs. Aujourd’hui, c’est moins le cas.

Ce n’est pas une histoire d’âge, mais de rapport au travail. Certains vont s’épanouir, se réaliser par le travail, quand pour d’autres le travail leur permet de réaliser autre chose : créer leur entreprise, financer un voyage, une formation… Ils seront efficaces, engagés, mais pas dans la durée.



Il peut être plus attractif de proposer un CDD, plutôt qu’un CDI. Le CDI peut avoir un effet repoussoir, être un fil à la patte, ce n’est plus un graal.