Khalid El Wardi quitte la Médiation du Tourisme et du Voyage

Le premier semestre 2024 nous permet de penser qu’on restera sur cette ligne entre 18 000 et 20 000 saisines

La Médiation du Tourisme et du Voyage (MTV) a été créée le 18 juillet 2011, et est opérationnelle depuis le 1er janvier 2012. MTV couvre aujourd’hui plus de 100 000 entités, en France et en Europe, dans les secteurs du transport, de l’hébergement, du tourisme et du loisir.En 2023, 17 913 demandes de médiation ont été déposés , soit 8% de moins qu’en 2022. «» avait déclaré Jean-Pierre Mas , le Médiateur.Cela représente un global de 21 373 dossiers traités dont 14 641 ont été jugés recevables. Sur la nature des saisines, 62,68% (65,45% en 2022) concernaient en 2023 un billet d’avion, 18,65% (18,21% en 2022) un forfait touristique. L’hébergement seul ne concerne que 3,78% (3,89% en 2022) des prestations litigieuses.