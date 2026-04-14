Klaus Kabelitz nommé Directeur Général de l’Hôtel Métropole Monte-Carlo

Il a par ailleurs passé près de quatorze ans au sein de Maybourne Hotel Group, notamment comme Directeur Général de The Berkeley, après avoir débuté à Claridge’s. Formé dans des groupes internationaux tels que Four Seasons Hotels & Resorts et Hilton International, il s’est distingué par son expertise en ouvertures, repositionnements et stratégies de développement.



Situé au cœur du Carré d’Or à Monaco, l’Hôtel Métropole Monte-Carlo est une institution de l’hôtellerie de luxe depuis son inauguration en 1886. L'établissement a ouvert le Spa Métropole by Guerlain inauguré en 2025.