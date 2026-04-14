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Klaus Kabelitz nommé Directeur Général de l’Hôtel Métropole Monte-Carlo

il succède à Serge Ethuin


L’Hôtel Métropole Monte-Carlo confie sa direction générale à Klaus Kabelitz, professionnel reconnu de l’hôtellerie de luxe internationale.


Rédigé par le Mercredi 15 Avril 2026 à 12:21

Klaus Kabelitz et Serge Ethuin au sein du Lobby Bar de l’Hôtel Métropole Monte-Carlo © Studio Phenix
Klaus Kabelitz et Serge Ethuin au sein du Lobby Bar de l’Hôtel Métropole Monte-Carlo © Studio Phenix
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L’Hôtel Métropole Monte-Carlo annonce la nomination de Klaus Kabelitz au poste de Directeur Général. Il succède à Serge Ethuin, qui a dirigé l’établissement pendant plus de dix ans.

Professionnel aguerri de l’hôtellerie de luxe, Klaus Kabelitz dispose d’un parcours international marqué par des expériences en Europe et aux États-Unis.

Depuis septembre 2024, il occupait la direction générale de The Kensington à Londres (The Doyle Collection), où il a mené un repositionnement stratégique vers le segment luxe.

Avant cela, il a notamment exercé en tant que Directeur d’Hôtel à bord du Seabourn Quest, supervisant les opérations hôtelières et contribuant à la relance post-pandémie. Son parcours inclut également la direction de plusieurs établissements emblématiques tels que The Biltmore Mayfair (LXR Hotels & Resorts), The Cadogan London (Belmond), dont il a piloté l’ouverture, ou encore El Encanto à Santa Barbara et Le Richemond à Genève.

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Il a par ailleurs passé près de quatorze ans au sein de Maybourne Hotel Group, notamment comme Directeur Général de The Berkeley, après avoir débuté à Claridge’s. Formé dans des groupes internationaux tels que Four Seasons Hotels & Resorts et Hilton International, il s’est distingué par son expertise en ouvertures, repositionnements et stratégies de développement.

Situé au cœur du Carré d’Or à Monaco, l’Hôtel Métropole Monte-Carlo est une institution de l’hôtellerie de luxe depuis son inauguration en 1886. L'établissement a ouvert le Spa Métropole by Guerlain inauguré en 2025.

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Tags : monte carlo
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