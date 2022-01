Kuoni France : nouvelle organisation de la direction commerciale

Le Groupe Kuoni France a procédé à réorganisation de sa direction commerciale.



Sous la responsabilité directe de René Thibaut, l’équipe, composée de 6 délégués commerciaux, aura en charge le développement de l’ensemble des marques spécialistes du groupe : Scanditours, Celtictours, Donatello et Vacances Fabuleuses, ainsi que de toutes les programmations Kuoni : Sables, Circuits & Autotours, Europe du Sud et Croisières auprès des agences de voyages et réseaux partenaires et ce sur tout le territoire français.