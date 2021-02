L'Association des Guides Interprètes du Tarn rejoint l'annuaire #Partez en France

L'Association des Guides Interprètes du Tarn (AGIT) rejoint Mondorama, Millésime Privé, Funbreizh, Hôtels Circuits France, Cap France, BLB Tourisme, Voyage d'O et Savoie Mont-Blanc Tourisme au sein de l’Annuaire #Partez en France.L’AGIT fédère depuis plus de 10 ans une quarantaine de Guides-Conférenciers, professionnels, diplômés d’Etat, encartés, spécialistes du Tarn et du Sud-Ouest de la France.Un large choix de visites guidées sont proposées : de la visite « classique » à la « théâtralisée », en passant par des chasses au trésor, cluedos, jeux de piste, rallyes, visites contées et conférences tout au long de l’année.Le tout destiné à différents publics (individuels ou groupes constitués, du loisir à l’affaire sans oublier les scolaires) sur le département du Tarn et l’Occitanie.