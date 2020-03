L’Ecosse, destination bien-être pour le corps et l’esprit

Les voyageurs en quête de détente et de relaxation trouveront matière à inspiration en Ecosse. Une virée sur une route touristique en choisissant son rythme, des sauts de puce vers une ou plusieurs îles pour découvrir une nature un peu différente, un trajet en train pour prendre le temps de regarder le paysage ? Les possibilités sont multiples, et le site de l'office de tourisme, VisitScotland, donne les clés pour s'y retrouver.

Rédigé par Sidonie Tabard le Mercredi 11 Mars 2020



Virée en voiture Quelle que soit la durée d’un séjour en Ecosse, il est très facile d’opter pour un voyage en voiture afin d’explorer l’arrière-pays ou les paysages côtiers.

Au départ d’Édimbourg et de Glasgow, mais aussi de Dundee, Fort William ou Inverness, un petit roadtrip permet de dénicher les points d’intérêt écossais connus ou plus secrets. Il suffit de choisir parmi une vingtaine de parcours : North Coast 500, Heart 200, South West Coastal 300, Forth Valley Tourist Route, North East 250, etc. pour découvrir une région comme Fife, la vallée de la Clyde, le Perthshire, Dumfries & Galloway ou le nord des Highlands. Sur 100 à 800 kilomètres (pour le plus long), ces itinéraires associent des sites naturels spectaculaires et des lieux de visites et activités à des axes secondaires.

Petit rappel d’importance avant de prendre le volant, en Ecosse, on roule à gauche !

Une destination sur un mode éco-responsable



Plusieurs lignes de chemin de fer parcourent le pays sur des itinéraires propices à la découverte, laquelle s’accompagne parfois d’un thé et de sandwiches. Dans les Highlands, la Kyle Line de ScotRail passe du littoral Est à la côte Ouest, depuis Inverness jusqu’à Plockton et Kyle of Lochalsh. Le Borders Railway offre une heure dans la campagne du « Waverley » de Walter Scott entre Edimbourg et Tweedbank. Près de la capitale, il faut en profiter pour jeter un œil à l’emblématique pont ferroviaire sur la rivière Forth classé Unesco. Les familles avec enfants choisiront, elles, volontiers le Strathspey Steam Railway dans les Caingorms ou le Bo’ness & Kinneil Railway dans le district de Falkirk pour leur locomotive à vapeur.



le pays soutient le label Green Tourism pour un tourisme durable. Plus de 800 entreprises du secteur touristique sont ainsi labellisées bronze, argent ou or en fonction du niveau de leurs pratiques responsables. Huit critères principaux entrent en jeu : réduction de la consommation d’énergie, gestion de la production de déchets, travail avec les fournisseurs locaux, recours au commerce équitable, etc. De l’auberge de jeunesse (Loch Ossian Youth Hostel) à l’hôtel 4 étoiles (Hotel Grand Central Glasgow) en passant par la location de vacances (The Green House) ou le château (Torrisdale Castle Estate), le label Green Tourism s’applique à tout type d’hébergement. Autant de possibilités pour des voyageurs sensibles aux efforts de protection de la planète. Pour prendre le temps de la découverte, le rail constitue une agréable alternative en Ecosse . En train classique -ou de luxe avec le superbe Royal Scotsman de Belmond- voire à bord du très spécial Jacobite Steam Train (le train à vapeur Poudlard Express dans Harry Potter), le voyage ralentit un peu. On peut observer les animaux dans les champs, les changements dans la végétation, les petits villages dans les vallons et les oiseaux qui planent au-dessus des chemins de randonnée.Plusieurs lignes de chemin de fer parcourent le pays sur des itinéraires propices à la découverte, laquelle s’accompagne parfois d’un thé et de sandwiches. Dans les Highlands, la Kyle Line de ScotRail passe du littoral Est à la côte Ouest, depuis Inverness jusqu’à Plockton et Kyle of Lochalsh. Le Borders Railway offre une heure dans la campagne du « Waverley » de Walter Scott entre Edimbourg et Tweedbank. Près de la capitale, il faut en profiter pour jeter un œil à l’emblématique pont ferroviaire sur la rivière Forth classé Unesco. Les familles avec enfants choisiront, elles, volontiers le Strathspey Steam Railway dans les Caingorms ou le Bo’ness & Kinneil Railway dans le district de Falkirk pour leur locomotive à vapeur. Les étapes d’un voyage en Ecosse peuvent être choisies de façon responsable puisquepour un tourisme durable. Plus de 800 entreprises du secteur touristique sont ainsi labellisées bronze, argent ou or en fonction du niveau de leurs pratiques responsables. Huit critères principaux entrent en jeu : réduction de la consommation d’énergie, gestion de la production de déchets, travail avec les fournisseurs locaux, recours au commerce équitable, etc. De l’auberge de jeunesse (Loch Ossian Youth Hostel) à l’hôtel 4 étoiles (Hotel Grand Central Glasgow) en passant par la location de vacances (The Green House) ou le château (Torrisdale Castle Estate), le label Green Tourism s’applique à tout type d’hébergement. Autant de possibilités pour des voyageurs sensibles aux efforts de protection de la planète.

Hors saison et hors des sentiers battus Pour découvrir d’autres paysages d’Ecosse, si l’on a un peu de temps, on pourra prendre un ferry jusqu’aux îles Hébrides ou pousser jusqu’aux Orcades et aux Shetlands. Les plages de sable blanc comme sur l’île St Ninian (Shetlands), les falaises, les brochs (tours rondes préhistoriques dont l’intéressant ensemble du broch de Gurness dans les Orcades) et autres mégalithes tels que les pierres levées de Callanish sur l’île de Lewis composent un cadre à la fois intrigant et reposant. Le naturaliste amateur y verra des espèces endémiques de faune et de flore. Il n’est toutefois pas obligatoire d’aller si haut pour se ressourcer.



La région des Scottish Borders dans le sud de l’Ecosse invite à la promenade à pied, dans la vallée de la Tweed ou le long de la côte du Berwickshire. Les cavaliers y trouveront aussi près de 500 kilomètres de chemins accessibles à cheval pour se balader au rythme de leur monture. Dans le sud-ouest du pays, la biosphère Galloway & Southern Ayrshire (Unesco) se veut un cadre pour un tourisme plus écologique. On y observe, par exemple, les étoiles dans de très bonnes conditions sans pollution lumineuse, comme dans la région de Tomintoul & Glenlivet dans le parc national des Cairngorms. Sur la côte de l’Aberdeenshire, on pourra regarder les oiseaux marins de la réserve naturelle de St Cyrus ou tenter d’apercevoir les dauphins au large dans le Moray Firth. Un bon moyen de lâcher prise...



Si l’on veut trouver encore plus de tranquillité, il faut choisir l’Ecosse hors saison. Au printemps et à l’automne, on profitera de la nature dans des températures de 13°C à 15°C, au plus chaud, lorsque les arbres et forêts et les vastes étendues de landes jouent sur les variations de couleurs. En plein été, pour autant, avec des maximales de 20°C entre juin et août, les épisodes pluvieux garantissent une végétation abondante. En hiver, le dépaysement sera encore plus marqué. A l’occasion d’un court séjour en janvier ou même en mars, une balade vivifiante dans un décor enneigé trouvera sa récompense dans le spa d’un hôtel douillet.

En solo, entre amis, en famille Les couples trouvent en Ecosse le lieu parfait pour une escapade romantique à n’importe quel moment de l’année. Quoi de plus charmant qu’un séjour dans un château comme Traquair House (qui a hébergé les Stuart), Fonab Castle (5 étoiles sur le loch Faskally) ou Glenapp Castle (Relais & Châteaux avec tourelles et créneaux) ? Peut-être une expérience plus insolite comme une maison dans les arbres à l’instar du Tree Howf (Craighead Howf) ou une yourte (Alexander House Perthshire Glamping) ? Ne pas oublier le ciel étoilé dans le Dark Sky Park du Dumfries & Galloway et les paysages pittoresques du Perthshire en automne le long du Three Lochs Forest Drive qui comptent parmi les incontournables romantiques écossais.



Pendant les périodes de vacances scolaires, le pays offre aux familles un cadre idéal pour partager des moments privilégiés. Châteaux (Stirling, Tantallon) et musées à visiter en interaction (Musée national d’Ecosse à Edimbourg, National Museum of Rural Life), sites de vie sauvage (Scottish Deer Centre, croisière avec Dolphin Spirit, Cairngorm Reindeer Herd) pour observer des animaux (cerfs, dauphins, …), découverte d’un fier navire, d’un train à vapeur, d’une ferme laitière… sont autant d’activités possibles. Un séjour familial en Ecosse permettra de tester des formules originales comme du camping à la ferme (Newton Farm Holidays), une nuit dans un phare (à Rua Reidh Lighthouse), dans un château ou dans un cottage au milieu des bois (Cairngorms).



Et pour ceux qui préfèrent voyager seuls ? L’Ecosse met un point d’honneur à accueillir chaleureusement tout voyageur et toute voyageuse solo. Il est ainsi possible de participer ponctuellement à des visites organisées, de choisir une retraite pour un séjour yoga ou de s’installer à l’automne dans un B&B pour observer la nature changer de couleur.

Les eaux et le littoral à l’honneur en 2020



De nombreux événements sont prévus sur le littoral, les lochs (lacs) et lochans (petits lacs).

Le programme complet est à retrouver sur le L’Ecosse a choisi de placer l’année 2020 sous le signe de l’eau. Il est vrai qu’avec plus de 30 000 lacs et près de 10 000 kilomètres de côtes, l’eau est un élément majeur du paysage écossais.De nombreux événements sont prévus sur le littoral, les lochs (lacs) et lochans (petits lacs).Le programme complet est à retrouver sur le site de VisitScotland

