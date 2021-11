L'Europe et l'Arménie signent un accord de "ciel ouvert"

Mme Adina Vălean, commissaire chargée de la mobilité et des transports, a déclaré : « L'accord signé aujourd'hui permettra à l'UE et à l'Arménie de renforcer leurs relations dans le domaine du transport aérien par une intégration progressive des marchés.



C'est une étape essentielle de notre stratégie pour parvenir à une coopération plus étroite avec nos voisins. L'accord élargira l'offre de voyages pour les particuliers, créera de nouveaux débouchés pour le secteur de l'aviation et assurera une meilleure connectivité sous la forme de nouvelles routes et de nouvelles destinations dans l'intérêt des consommateurs, du secteur du tourisme et des contacts interpersonnels. »