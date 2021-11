L'OT de Marseille certifié ISO 20121 par Bureau Veritas Certification

Pour l’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès de Marseille, cette démarche a démarré en début d’année 2021 et concerne les services événementiels (promotion loisirs et affaires, communication) mais la norme est un véritable projet d’entreprise qui est l’affaire de tous les collaborateurs et à tous les niveaux.



Entre le 20 et le 28 septembre, Bureau Veritas a réalisé l’audit de certification pour l’obtention de la norme ISO 20121, durant plusieurs jours les services « événementiels » ont donc été interrogés sur leurs différentes procédures afin de déterminer si elles sont en adéquation avec les principes de la norme.



Et le 16 novembre l’Office a été officiellement certifié ISO 20121 par Bureau Veritas Certification. Le domaine d’activités concerné est :

L’organisation d’opérations BTOB dans les secteurs du tourisme de loisirs et d’affaires.