L'OT de Paris lance une campagne pour soutenir les évènements B2B

Dès cet automne, pour soutenir le secteur à l’occasion de la rentrée Mode, et relancer l’activité B2B, l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris, avec ses partenaires (Atout France et le Comité Régional du Tourisme d’Ile de France) concentre sa prise de parole sur le digital auprès de la cible domestique et européenne avec un slogan Parisfashion.



Tout en faisant la promotion de la destination, l’objectif de cette campagne est de démontrer que l’organisation ou la participation à un événement dans les meilleures conditions est possible.



L’audience de la campagne se concentre sur quatre segments majeurs (salons / congrès, micro-MICE, voyages / groupes, événementiels) et du microciblage sectoriel affinitaire. Côté media, LinkedIn a été choisi comme canal prioritaire. La campagne est aussi diffusée sur Facebook, Instagram, en display et en presse.



" Côté création, pour mettre en scène les mesures sanitaires qui évoluent régulièrement, la flexibilité a été de mise. Le parti pris a été d’insérer sur les visuels des illustrations de masques identitaires. Elles peuvent reprendre les codes iconiques de Paris (monuments, gourmandises, …) ou faire passer des messages légèrement décalés. " précise un communiqué de presse.