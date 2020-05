L'OT de Paris se dote d'un baromètre en partenariat avec Mastercard

L’Office du Tourisme et des Congrès de Paris lance le baromètre du tourisme parisien, en partenariat avec Mastercard



Mensuel, ce baromètre va permettre de mesurer la situation touristique de Paris. 5 indicateurs ont été sélectionnés afin de proposer une photographie en temps réel de l’attractivité de la capitale, avec des données à la fois sur le trafic aérien et l’impact médiatique de Paris dans le monde.



Il fait également état du top 10 des marchés étrangers ayant axé leurs recherches de vols sur la destination et un point sur les réservations. Enfin, le focus du mois de mai se concentre sur les perspectives de reprises d’activités des acteurs du tourisme parisien.



« Aujourd’hui plus que jamais, dans cette période de crise, il est prioritaire de mesurer et de suivre l’évolution du comportement des touristes. Nous devons être dans une dynamique permanente, savoir nous adapter et nous réinventer sans cesse. C’est pourquoi avec notre partenaire Mastercard, nous avons souhaité mettre en place ce baromètre mensuel pour connaitre au plus près les attentes de nos visiteurs et disposer d’un véritable outil de pilotage pour les acteurs du tourisme » a indiqué Corinne Menegaux, Directrice Générale de l’OTCP (Office du Tourisme et des Congrès de Paris).