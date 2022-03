L'OT des USA lance un dernier appel aux agents de voyages

L’Office du Tourisme des USA invite les agents de voyages à venir à ses rendez-vous des 12 et 19 avril prochains.



Au programme des deux journées : rencontre de partenaires de l’Office du Tourisme des USA, 2 jours complets de formation en français avec petit-déjeuner et déjeuner inclus !



Le mardi 12 avril, il s’agira d’une journée 100% California Vibes. Les agents de voyages auront rendez-vous avec Visit California, Santa Monica, Air Tahiti Nui, Los Angeles, West Hollywood, Greater Palm Springs, High Sierra, French Bee, San Francisco, South Lake Tahoe et Mammoth Lakes.



Le mardi 19 avril, la journée portera cette fois à 100% sur l'Ouest américain. Les agents de voyages auront rendez-vous avec l’Oregon, Delta Air Lines, Great American West, le Colorado, l’Utah, Scottsdale et Flagstaff.