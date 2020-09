L'Occitanie poursuit ses efforts sur les marchés internationaux

Ainsi 400 agents de voyages ont été formés dans le cadre de deux webinaires Malaisie et Philippines en septembre. D'autres sont programmés avec l'Inde, l'Allemagne, les Etats-Unis, le Canada et l'Espagne.



" Sur l'Allemagne, la formation en ligne est organisée avec Touren Service un des grossistes leader. Nous allons présenter aux autocaristes la plateforme de réservation en ligne « Get Your Group » créée par Touren Service avec un site dédié à l’Occitanie (près de 300 entreprises touristiques de la région vendues sur ce site). Déjà 49 groupes sont en option en 2021 représentant 2629 personnes soit 12620 nuitées " explique Nicole Pradines, responsable Pôle markéting et attractivité - BtoB.



Les workshop on line se sont concentrés début septembre sur le Japon (Workshop Sakidori organisé par Atout France) avec la présence de 35 tour-opérateurs et 16 journalistes et l'Inde le 22 septembre également organisé par Atout France avec la présence de près de 40 TO indiens.



D'autres sont d'ores et déjà programmés sur octobre et novembre (voir encadré). Enfin les rencontres en présentiel ne sont pas en reste. Destination Incentive se tiendra à Montpellier du 10 au 13 octobre 2020. Organisé par le CRT, cet événement sera le premier workshop présentiel du semestre sur le tourisme d’affaire. 120 chargées d’affaires issues de toute la France sont invités à rencontrer 120 prestataires régionaux.



Dans ce cadre, 7 éductours permettront à 56 hosted-buyers de découvrir les hôtels, lieux de réunions et salles de congrès...



Le 19 novembre 2020, une soirée networking à l’attention des agences réceptives multi-marchés parisiennes se déroulera à Paris. Dernier rendez-vous programmé en novembre une soirée networking avec Transeurope, un des TO leader sur les séjours hôtels en Belgique.