L'avenir du tourisme au cœur du 10e séminaire d'ATR

Vendredi 2 octobre : 14h – 17h



Accueil et introduction par Viviane ARTIGALAS, Sénatrice des Hautes Pyrénées et Laurent GRANDSIMON, Président du Parc National des Pyrénées



Première table-ronde sur les grands enjeux à venir, le changement climatique, la réduction des effets négatifs du tourisme et l’optimisation de ses impacts positifs.



Intervenants : Françoise VERNET, Présidente de Terre et Humanisme et membre expert du Comité transition écologique de la Fondation de France, William VIDAL, Président et Fondateur du groupe Ecocert, Henri BOURGEOIS COSTA, Porte Parole d’Océans Sans Plastiques, Sandrine MERCIER, membre du bureau du réseau interprofessionnel des Acteurs du Tourisme Durable



Deuxième table-ronde sur la question de la relocalisation du tourisme, les voyages plus proches et moins fréquents, et l’adaptation de la durée des séjours à la distance pour arriver à destination.



Intervenants : Jean PINARD, Directeur d’Occitanie Tourisme, Pierre TORRENTE, Directeur Adjoint de l’ISTHIA (Université Jean Jaurès de Toulouse), Guillaume LINTON, Président d’Asia, Christian CAUSSIDERY, Administrateur de N’Py, Christian DELOM, Secrétaire Général du forum « A world for travel » et Vice-Président d’Eventiz



Samedi 3 octobre 2020 : 8h30 – 12h



Troisième table-ronde sur la montée en gamme, l’accès accès au voyage et l’opposition entre tourisme durable et tourisme de masse.



Intervenants : Eric ADAMKIEWICZ, Maître de Conférences (Université Paul Sabatier de Toulouse), Michel DURRIEU, Directeur de Nouvelle Aquitaine Tourisme et auteur de « Tourisme et humanité », Gérard RUIZ, Administrateur des Acteurs du Tourisme Durable et représentant de l’Association Nationale des Elus du Littoral, Jean-Pierre MAS, Président des Entreprises du Voyage, Guillaume LEGAUT, Directeur Général du Groupe associatif UCPA



Quatrième table-ronde sur la transformation du tour-opérating et la transition du tourisme



Intervenants : Alain CAPESTAN, Président de Comptoir des Voyages, Sandrine MERCIER, Rédactrice en chef de A/R Magazine Voyageur, Jean-Pierre NADIR, Fondateur d’Easy Voyages, Christophe SENTUC, Président de Direct Travel, Catherine JORIOT, Fondatrice de Glacier Safari Treks, agence réceptive au Népal



Clôture par Carole DELGA, Présidente de la Région Occitanie (sous réserve)