L’été fut chaud, l’automne sera bon en Auvergne Rhône-Alpes

Dans cette accumulation de bonnes nouvelles, quelques éléments ternissent le tableau : le panier moyen est en baisse légère, signe que le pouvoir d’achat est plus serré ; et la canicule a fait souffrir les activités outdoor, parfois impraticables dans de bonnes conditions.



En revanche, les musées et activités urbaines ont repris de la vigueur par rapport à l’an passé.



L’autre bonne nouvelle est le succès de la campagne « Partir ici », nom aussi d’une application dédiée aux habitants de la Région pour qu’ils profitent de toutes les opportunités sans sortir d’Auvergne Rhône-Alpes, mais en se visitant de département à département. Plus de 30% des nuitées sont le résultat de cette fréquentation intra-régionale.



La vice-présidente en charge du Tourisme, Sylvie Fayolle, est revenue sur le Plan Tourisme, adopté en juin dernier, qui définit la feuille de route pour les prochaines années. Elle se décline en plusieurs priorités :



- Renforcer la digitalisation des acteurs et des process pour accompagner le parcours de visite avec les bons sites et les bonnes applications ;



- Affirmer l’ADN de la région en matière d’authenticité, un argument essentiel pour les touristes, notamment à travers la mise en avant des savoir-faire avec Entreprise et Découverte ;



- Se positionner comme le leader français des activités de pleine nature en montagne, été comme hiver, avec une multiplication des activités disponibles dans les massifs et en mettant à l’honneur l’itinérance et les grandes randonnées ;



- Soutenir la filière gastronomie et œnotourisme, dont le label Vignobles et Vignerons et l’implication dans la Vallée de la Gastronomie.