L’Agence Savoie Mont-Blanc lance la prochaine saison hivernale

Pour sa 3e édition Ski M’arrange apporte de la flexibilité dans la période de séjour, passant de 3, puis à 8 et désormais à 14 partenaires, hébergeurs et tour-opérateurs qui proposent des courts séjours sur mesure avec une arrivée en semaine ou le dimanche, au lieu du traditionnel programme samedi-samedi qui provoque embouteillages sur les accès et engorgements dans les réceptions des résidences. Pierre & Vacances est l’un des nouveaux partenaires du site skimarrange.com accessible sur la plateforme Savoie-Mont-Blanc.Par ailleurs, pour enrichir le séjour et développer la pratique des activités sur place, le partenariat engagé l’an passé entre l’Agence et la plateforme Alentour débouche sur une offre réservable de 1 000 expériences disponibles une fois encore sur le site Savoie-Mont-Blanc.La grande nouveauté 2022, une exclusivité européenne et quasi mondiale, est le lancement, grâce au partenariat avec, de Savoie-Mont-Blanc Express. Il s’agit d’une possibilité inédite de choisir, réserver et payer en une seule fois son parcours porte à porte, du domicile au pied de la résidence en station.Grâce à la technologie développée en « MaaS » (la mobilité comme un service) par Antidots, un voyageur pourra obtenirIl pourra aussi visualiserde chacune des options proposées et choisir celle qui allie responsabilité durable et efficacité d’accès. Quels que soient les moyens de transport engagés : train, bus, auto-partage et même avion, il sera possible de régler l’ensemble du parcours en une seule transaction et de recevoir tous les billets correspondants sur son adresse mail.Elle a choisi aussi de mettre le dispositif à la disposition des opérateurs qui voudraient ajouter le « bouton » sur leur propre site « en marque blanche ».