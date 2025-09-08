TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
L'hôtel Lancaster s’associe à un lycée hôtelier de Clichy

Installé en 1925 dans un ancien hôtel particulier, ce 5 étoiles parisien fête ses cent ans cette année


L'Hôtel Lancaster, joyau de l’hôtellerie parisienne niché à deux pas des Champs-Élysées, s’est associé au lycée hôtelier René Auffray de Clichy pour lancer une "Promotion Hôtel Lancaster". Tour d'horizon avec Lydérick Jadaud, directeur général.


Rédigé par le Lundi 8 Septembre 2025

A l'occasion de son 100ème anniversaire, l'Hôtel Lancaster, joyau de l’hôtellerie parisienne niché à deux pas des Champs-Élysées, a décidé de s’associer au Lycée hôtelier René Auffray de Clichy (Hauts-de-Seine) pour lancer une "Promotion Hôtel Lancaster".

À travers ce partenariat, l’Hôtel Lancaster entend réaffirmer son rôle d’acteur engagé en offrant aux jeunes générations des expériences uniques : masterclass, visites immersives, rencontres inspirantes et mise en lumière des savoir-faire hôteliers.

A l'occasion de ce projet inédit qui réunit deux classes de Terminale (une classe de Bac Pro et une autre de Bac Technologique) -soit une cinquantaine d'élèves- sur l’année scolaire 2025-2026, des membres de l'équipe du Lancaster viendront donc au lycée pour des jobs dating et des masterclass.

Par ailleurs, les élèves du lycée se rendront à l'hôtel pour participer à des TP déplacés et des événements, comme la célébration des cent ans de l'hôtel, le 20 novembre 2025.

"Notre objectif est très clair, souligne Lydérick Jadaud, nous voulons transmettre l’excellence, l’engagement et la passion qui font la force des métiers de l’hospitalité".

Hôtel Lancaster : "L'idée, c'est d'allumer la flamme chez ces jeunes"

Lyderick Jadaud, directeur général de l'hôtel Lancaster (© Hôtel Lancaster)
Lyderick Jadaud, directeur général de l'hôtel Lancaster (© Hôtel Lancaster)
Au-delà de l'objectif affiché, s'agirait-il aussi pour l'hôtel Lancaster, de faire face à une crise de recrutement, difficulté encore présente aujourd'hui dans le monde de l'hôtellerie-restauration bien qu'elle soit moins vive que juste après le Covid ?

Selon Lyderick Jadaud, le directeur général de l'hôtel, il n'en est rien. "Notre objectif, ce n'est pas du tout de recruter, de pourvoir des postes vacants", dit-il.

"Au Lancaster, nous n'avons pas vraiment de difficulté de recrutement", insiste-t-il auprès de TourMaG. "Nous avons de la chance : nos chefs de service sont en poste depuis quinze ans, nos employés ont, en moyenne, cinq ans d'ancienneté. Chez nous, l'ambiance y est très bonne".

Le directeur général du Lancaster poursuit : "Bien sûr, il est tout à fait possible, s'il y a des talents au sein des deux classes de terminale du lycée René Auffray, que nous les accompagnions par la suite, que nous les prenions en stage ou que nous les intégrions au sein de nos équipes. Cependant, notre objectif premier, c'est de donner des perspectives à ces élèves".

En manqueraient-ils ? "Nous sommes face à des générations parfois un peu perdues et sans perspectives. Notre idée, c'est justement d'allumer la flamme chez ces jeunes, de leur donner des perspectives et de l'espoir", reprend Lyderick Jadaud.

"Avec du travail et de la passion, tout est possible"

La façade de l'hôtel sis 7, rue de Berri (© Hôtel Lancaster)
La façade de l'hôtel sis 7, rue de Berri (© Hôtel Lancaster)
Tous les élèves présents en lycée hôtelier ont-ils réellement choisi ce cursus ? Ont-ils une idée très précise de leur avenir et des possibilités d'emplois dans l'hôtellerie-restauration ? Cela n'est pas certain, Lydérick Jadaux en convient. "Justement, dit-il à ce propos, notre idée, c'est d'aller à la source, de dire à ces élèves qu'ils peuvent réussir"

"Dans les métiers de l'hôtellerie-restauration, il est encore possible aujourd'hui, avec du travail, de la passion, de la sincérité, de finir tout en haut de l'échelle même en commençant tout en bas. C'est d'ailleurs ce qui rend ces métiers encore plus attrayants, encore plus beaux !", assure le directeur général du Lancaster.

S'il est motivé, un élève d'un lycée hôtelier de banlieue parisienne peut-il espérer une belle carrière dans l'hôtellerie ? Ou cette perspective est-elle réservée aux étudiants de l'EHL de Lausanne, de Vatel, de Glion, de Ferrandi, de Bocuse et autres écoles plus prestigieuses ?

"Ces grandes écoles ne dispensent pas seulement une formation, elles font aussi entrer leurs étudiants dans un réseau. Notre idée, en accompagnant les élèves du lycée René Auffray, c'est aussi de leur donner un point d'entrée et de la visibilité. Il faut qu'ils soient convaincus que dans nos métiers, on peut faire la différence par le travail, la passion, le sourire. Ceux qui ont cela, ils pourront réussir".

Retour sur l'histoire du Lancaster :

L'élégance de la suite Marlène Dietrich (© Hôtel Lancaster)
L'élégance de la suite Marlène Dietrich (© Hôtel Lancaster)
L'Hôtel Lancaster***** se trouve 7, rue de Berri, dans le VIIIe arrondissement de Paris, à proximité des Champs-Élysées. Il est installé dans un ancien hôtel particulier construit en 1889 pour l'homme politique Jacques Drake del Castillo (1855-1918). Ce bâtiment a été racheté en 1925 par l'hôtelier suisse Émile Wolf, qui l'a fait surélever de quatre étages et l'a transformé en hôtel.

Repris en 1970 par le groupe Savoy puis vendu en 1996 à la décoratrice Grace Léo-Andrieu, il a, ensuite été racheté par un groupe espagnol puis par le groupe familial français SD2P, il a enfin été cédé fin 2018 au fonds privé familial CHG Participations qui, dirigé par Hubert Gaillard, possède également l'hôtel Burgundy à Paris ainsi que l'hôtel Grand Barrail à Saint-Émilion.

Bien que son nom reste attaché à celui de stars qui l'ont fréquenté -Orson Welles et Marlene Dietrich-, l'hôtel Lancaster n'en a pas moins fait peau neuve à plusieurs reprises.

Désormais, cet établissement de 54 chambres et suites compte aussi un restaurant bistronomique, un bar et, depuis 2022, un Spa privatif qui est installé au dernier étage. Deux thérapeutes y sont à disposition de la clientèle.

Si Lyderick Jadaud convient que cet établissement s'apparente à un Boutique-Hôtel avec de grands espaces de vie, il insiste aussi sur son esprit "Maison". Et rappelle que l'hôtelier suisse Émile Wolf qui a présidé à ses destinées dans la première moitié du XXe siècle, disait volontiers : "Je n'ai pas des clients, seulement des amis".

Aujourdhui, le Lancaster accueille midi et soir dans son restaurant et dans on bar une importante clientèle parisienne.

La clientèle de l'hôtel proprement dit est, elle, à 50 % américaine. Suivent ensuite les Britanniques (12 %), les Français (10 %) puis le reste du monde (Brésiliens, Mexicains, Asiatiques, Moyen-Orientaux...). Pour une nuit au Lancaster, compter entre 500 et 3000 € et en moyenne 700 €.

