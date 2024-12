"Nous observons une baisse des recrutements avec des candidats et des entreprises attentistes dans un contexte incertain. Cependant, on note encore des opportunités dans les grands réseaux de distribution de voyages, les spécialistes du voyages sur-mesure et du luxe, les groupistes.



Les métiers de conseillers voyages et commerciaux groupes sont en tension et les recruteurs doivent désormais se concentrer sur le qualitatif et chercher des profils en pénurie."

Dans le secteur du tour-opérating et des agences de voyages même constat.précise, responsable de la rubrique emploi de TourMaG. Les profils recherchés pour des postes de cadres évoluent peu dans l'hôtellerie - restauration : Revenue et Yield Management, Chefs de cuisine, Chefs. Idem pour les agences et TO : conseillers voyages, spécialistes de destination, commerciaux groupes, forfaitistes groupes, conseillers en voyages d’affaires, billettistes, spécialistes en voyages sur-mesure, spécialistes de la communication et du marketing digital sont les plus recherchés.Et dans cette quête, les soft skills font de plus en plus la différence dans le choix du candidat final : la communication, l’aisance relationnelle, l’empathie etc.. sont des critères essentiels.