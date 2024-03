Semaine des métiers du tourisme : plus de 2000 évènements labellisés

(source l'UMIH)

(source UNIMEV - Union Française des Métiers de l'Événement).

Ce n'est pas une nouveauté, le tourisme fait face à des problématiques de recrutement. Cette tension sur le marché de l'emploi n'est d'ailleurs pas propre à ce secteur.Selon les fédérations professionnelles, il manquerait 200 000 personnes dans l'hôtellerie, café, restauration (HCR)et près de 6500 postes sont à pourvoir dans le tourisme d'affaires et l'évènementiel, pour des évènements à venirPilotée par la Direction générale des Entreprises du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, la Semaine des métiers du tourisme lancée en 2023 a pour objectif de contribuer à la promotion des métiers et des formations.L'an dernier, 1339 évènements ont été labellisés avec une journée de lancement organisée à Bercy qui a rassemblé plus de 500 étudiants.