L’île Maurice et la gastronomie La gastronomie : un élément fondamental de la culture mauricienne

« Les multiples visages de l’île Maurice point de rencontre de trois continents – ou de trois fourchettes – se reflètent dans une cuisine qui va de la simplicité rustique à un raffinement exempt de snobisme … Chaque pays, même une petite île lointaine, garde la fierté de ses casseroles … »



Philippe Lenoir



Rédigé par Beachcomber Tours le Lundi 22 Novembre 2021

Une gastronomie riche et variée L’emplacement stratégique de l’île Maurice sur la route des Indes en a fait une île très convoitée donnant place à une culture métissée unique.

Ce melting-pot des cultures a eu un impact sur la cuisine mauricienne pour le plus grand plaisir de nos papilles. Influencée par les traditions créole, françaises, chinoises, et surtout indiennes, la gastronomie mauricienne est une fusion de saveurs unique au monde.



La richesse de la cuisine mauricienne saura mettre vos sens en éveil. Quelques spécialités typiques :



Les « Gajacks » encas dont on ne fait qu’une seule bouchée sont proposés par les marchands ambulants : dholl puri, Samoussas, rotis, beignets …



Le vindaye (= dérivé de Vin d’ail) : originaire de l'ouest de l'Inde, associe ail, vinaigre et moutarde. Il accommode parfaitement les poissons et volailles.



Le rougail : spécialité créole venant de la Réunion. À Maurice, il est surtout à base de tomates, oignons, ail (d'où son nom), gingembre et d'épices.



Achards et chutney (ou chatini) : originaire de l'Inde mais d'origine anglaise. Mélange d'épices écrasées, ail, gingembre, piment, vinaigre, etc. Il relève les plats modestes.



Le carry (ou curry) et le cari : typiquement indien, le carry est un ensemble d'épices. Le cari est le nom d'une préparation, un plat (cari-poulet, cari-poisson) qui contient du carry (l'ensemble d'épices).



Les daubes : tout ce qui mijote pendant longtemps, constituant une sauce riche accompagnant une viande.



Le briani (ou byriani) : plat musulman traditionnel du nord de l’Inde, qu’on retrouve assez souvent à Maurice.



Les poissons : grillés, en cari, en vindaye ou même fumés.



Les fruits de mer : crabes, faille-faille, carcassailles, cipayes, p'tits poules, etc. On trouve aussi des crevettes (chevrettes et de l'ourite (poulpe).



Beachcomber Resorts & Hotels et l’art de la table

Les restaurants des hôtels Beachcomber figurent parmi les meilleures tables de l’île Maurice.



La saveur des mets révèle le métissage des traditions locales, sublimé par la créativité des chefs.



Les moments à table sont des moments de rencontre entre la beauté des plats et la bonté des artisans du service.

Une véritable expérience culinaire Cuisine italienne, indienne, thaïe, ou encore mauricienne nos restaurants raviront vos papilles.



Nos Chefs redoublent de talent et de créativité pour vous proposer des plats succulents élaborés à partir des meilleurs ingrédients.

Varier les plaisirs gourmands



Le temps d’une soirée : en demi-pension, nos hôtes peuvent s’ils le souhaitent dîner dans un autre hôtel Beachcomber. Un supplément peut s’appliquer.

Restauration, formules au choix A la carte au Royal Palm Beachcomber, Trou aux Biches Beachcomber, Paradis Beachcomber et Dinarobin Beachcomber

Séjour en petit-déjeuner ; formule demi-pension en option avec accès à tous les restaurants (menu dédié ou à la carte avec crédit demi-pension).



Option formule « escape »

Une formule idéale pour profiter en toute sérénité (déjeuners, sélection de boissons illimitées, crêpes en journée* ...). Option disponible aux Trou aux Biches Beachcomber, Paradis Beachcomber et Dinarobin Beachcomber.



Option « tout-compris »

Séjour en demi-pension ; possibilité d’opter pour une attractive formule tout inclus qui offre le plaisir de ne plus compter.



Deux formules « tout-inclus » en option au Shandrani Beachcomber

Séjour en demi-pension ; deux options au choix : Serenity un « tout-inclus » classique ou Serenity plus, un « tout-inclus » d’exception comprenant notamment : un dîner langouste, un massage de 30 min, une excursion en VTT,...



Focus sur Mooroogun Coopen, chef exécutif du Shandrani Beachcomber Président de l’association des Chefs de l’île et depuis peu aux commandes des cuisines du Shandrani Beachcomber, Chef Mooroogun Coopen a dirigé avec enthousiasme et expertise celles du Canonnier pendant 12 ans. Tout au long de sa carrière, il a participé à de nombreux concours internationaux et a reçu de nombreuses médailles. Il est passionné de biologie et imagine une cuisine à la fois généreuse et gourmande mais de manière quasi scientifique. C’est un perfectionniste qui cherche constamment à enrichir sa palette de connaissances et de saveurs. L’objectif qu’il s’est assigné peut se résumer ainsi : maintenir, diffuser, promouvoir la cuisine et les savoir-faire culinaires de qualité en étant créatif et innovant. Son amour pour les aliments et l’art culinaire inspire sa cuisine locale et internationale au quotidien. En sa qualité de chef exécutif, il œuvre également à la transmission de son savoir aux futures générations de chefs. Tout en contribuant à faire de la destination Maurice une référence en matière de gastronomie.

