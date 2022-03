LK Tours / Europatours : les réservations repartent fort depuis le début de l'année 🔑

Office 365 est intégré complètement auprès de nos équipes, permettant un travail collaboratif et un partage des documents, des expertises, un chat en interne, etc.



Nous travaillons également avec Gestour, nous sommes en train de finaliser Gestour Analytics pour pouvoir suivre nos chiffres de manière beaucoup plus pointue.



Même au niveau des objectifs par agence et des incentives, nous avons revu complètement nos balances d’exploitation. Nous avons opté pour une méthode qui va permettre de responsabiliser davantage les chefs d'agence, d'avoir plus de transparence sur leur compte d'exploitation propre et qu'elles aient la main sur certaines dépenses, comme la gestion de la consommation d'électricité, du stock papier, etc., pour leur permettre de gérer les incidences sur leur chiffre d'affaires, afin d'atteindre plus rapidement leurs objectifs et donc obtenir des primes

LK Tours / Europatours n'en reste pas moins très actif en ligne, avecet des investissements dans la réalité virtuelle.En interne, un travail important a été effectué sur les outils technos, afin d'. «».