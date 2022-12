La Casa Batlló, candidate aux Césars du Voyage Responsable

La Casa Batlló a un plan de durabilité certifié par un organisme externe, formé par des bonnes pratiques sur les sites du patrimoine mondial.



En 2019, elle a rejoint le programme de Biosphère Tourisme.



Elle a ensuite lancé un "Plan d'action d'amélioration" spécialement axé sur la mise en œuvre des objectifs suivants : Travail Décent et Croissance Économique (objectif 8) ; Inégalités Réduites (objectif 10) ; Partenariats Pour La Réalisation des Objectifs (objectif 17) à travers le partenariat avec l’ONG Specialisterne.



"Cet engagement de rupture en faveur de l'inclusion et de l'égalité au travail a fait de nous la première organisation culturelle à l'appliquer dans le monde", indique Gary Gautier.



Face au défi de la mise en œuvre des ODD, son engagement en faveur de la neurodiversité a amené le lieu à "consolider une équipe fidèle qui fait tomber les stigmates et les barrières, ravive et réinvente l'esprit durable original. Cela a fait de nous des leaders dans l'inclusion sociale et professionnelle vers une société plus durable" .



L'entreprise a aussi travaillé sur les autres ODD : l'égalité des sexes (ODD 5), pour laquelle elle a promu l'autonomisation du travail, adopté des mesures de travail et les évaluons périodiquement.



Villes et communautés durables (ODD 11), pour lesquelles elle fournit des informations sur les transports accessibles et durables, propose des produits locaux, des activités et des informations favorisant la conservation du patrimoine local.



Paix, justice et institutions fortes (ODD 16), pour lesquelles elle encourage la collaboration et appliquons des politiques contre la corruption et l'exploitation.



Casa Batlló souhaite promouvoir l'autonomisation du travail, et permettre de contrôler et d'évaluer les mesures d'autonomisation et d'égalité, toujours en offrant des informations sur le patrimoine local et les traditions du lieu.