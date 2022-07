La Collection Terra Secreta : On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va.

Toutes nos boxs sont complètement ajustables selon les envies de nos voyageurs et selon leurs besoins. Elles conviennent parfaitement à tout type de voyageurs et s’adaptent aussi à l’âge des enfants lorsqu’il s’agit d’un voyage en famille.



La collection Terra Secreta, ça marche comment ?



Que ce soit pour un séjour 100% mystère ou pour les Boxs surprises, les itinéraires, le jour par jour et les descriptifs hôtels ne donneront que des infos pratiques telles que les vêtements à prévoir ou la durée de l’expérience. Les textes et les images seront minutieusement travaillés afin de maintenir l’inattendu, la surprise, le mystère. Le story telling est très important et nos équipes ont fait preuve d’une grande créativité/poésie pour pour ne révéler que l’essentiel et “donner envie” tout en garantissant un bel effet surprise et d'excitation !



Le voyageur complète un formulaire en ligne qui nous permettra de le connaître (presque) par cœur et de savoir quelles seront toutes ses attentes pour ce voyage. C’est un formulaire très détaillé qui nous permettra de vraiment comprendre qui sont nos voyageurs et ce qu’ils cherchent.



Après avoir analysé ses réponses, un de nos concepteurs voyages prendra contact avec lui par téléphone pour faire sa connaissance et discuter ensemble de son voyage et lui créer soit un voyage 100% mystère soit un séjour sur-mesure parsemé de boxs suprises.



30 jours avant l'arrivée, nous lui envoyons des conseils et informations pratiques qui lui permettront de préparer son voyage sans encombre (contact d'urgence, lieu du rendez-vous à votre arrivée, les indispensables à mettre dans votre valise, coût de la vie sur place etc.)



La veille de son départ, nous lui enverrons un mail pour lui souhaiter un bon voyage vers sa destination. Nous prenons ensuite de ses nouvelles dès son arrivée et nous restons disponibles par téléphone 7j/7 et 24h/24 pendant toute la durée de son séjour.



Le jour de son arrivée, une surprise l’attend dans son hôtel avec le programme des premiers jours. Le reste du voyage se dévoilera au fur et à mesure du voyage afin de maintenir un maximum d'excitation et de magie !