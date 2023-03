La "Paris Space Week", un rendez-vous qui vient à point nommé !

Pour cette 10e édition, 4 grands thèmes seront proposés aux 1 500 visiteurs professionnels de l’espace venus de plus de 40 pays :



- les satellites, qui sont une partie cruciale et la priorité absolue de l’industrie spatiale ;



- les lanceurs, deuxième plus grand domaine d’activité de fabrication d’espace en Europe ;



- les systèmes au sol, avec les systèmes informatiques, les logiciels, les réseaux de télécommunications… Sans aucun doute, l’on y parlera de la récente annonce de la NASA et plusieurs autres agences gouvernementales américaines destinée au National Space Council (NSC) à propos de l’encombrement de l’espace, nécessitant à leurs yeux un nouveau cadre réglementaire plus contraignant ;



- les applications spatiales liées à l’observation de la Terre, aux télécommunications et à la navigation mondiale.



Avec des conférences, des ateliers organisés par les plus grandes sociétés spatiales, des expositions avec 300 stands et points de rencontre, la Paris Space Week devient un rendez-vous incontournable des professionnels de l’espace.



Après le 73e Congrès international d’astronautique (IAC) en septembre 2022, le plus important événement spatial au niveau mondial et cette 10e édition de Paris Space Week, la capitale parisienne deviendrait-elle l'un des lieux de rendez-vous privilégiés des professionnels de l’industrie spatiale ?



On ne peut que l’espérer pour l’industrie touristique française et l’image de la France dans le domaine spatial.