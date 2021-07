La Polynésie à bord du Paul Gauguin

À l’instar des navires PONANT, embarquer sur le Paul Gauguin c’est se laisser porter par un rêve d’ailleurs et une volupté de tous les instants. Cet hiver, il sera donc possible de voguer vers les îles divines de la Polynésie pour vivre un moment d’émerveillement lors de croisières de 7 à 11 nuits à partir de 2 120 € seulement.

Rédigé par PONANT le Lundi 5 Juillet 2021

Pourquoi choisir la Polynésie ? De toutes les destinations, la Polynésie incarne le mieux ce rêve d’évasion auquel chacun aspire. Tahiti, Moorea, Bora Bora, les Marquises, Taha’a…



Ces noms font rêver, autant que leurs beautés naturelles : lagons turquoise, plages de sable blanc bordées de cocotiers, paysages montagneux et volcaniques, voilà les promesses d’une destination fascinante.



Plus que des paysages idylliques, les îles polynésiennes se révèlent, de par leur richesse et leur culture millénaire, de véritables paradis terrestres.



Pourquoi partir à la découverte du Pacifique Sud à bord du Paul Gauguin ? Depuis plus de 20 ans, PAUL GAUGUIN Croisières est le spécialiste de la Polynésie et des îles du Pacifique Sud. Cette connaissance parfaite des régions visitées offre aux passagers des conditions de voyage uniques, à bord du Paul Gauguin . Le navire a été spécialement conçu pour approcher au plus près des superbes lagons et criques confidentielles pour que les passagers bénéficient de visites exclusives.



Un navire intimiste et fraîchement rénové. Au terme de 2 mois de travaux, en collaboration avec le Studio Jean-Philippe Nuel, l’ensemble des 165 cabines, suites et espaces publics a été rénové. Nuances lagons, gammes de verts et tons naturels, boiseries chaudes, motifs végétaux et textiles tissés signent une décoration raffinée. Véritable bulle de confort et d’élégance, le Paul Gauguin offre à ses passagers une expérience de croisière unique.



L’esprit polynésien à bord. La joie de vivre et le sens de l’accueil des Gauguines et des Gauguins garantissent une ambiance des plus chaleureuses. A travers leurs ateliers créatifs mais aussi leurs chants et danses traditionnelles, ces hôtes polynésiens vous feront découvrir une douceur de vivre propice au dépaysement.



Des itinéraires finement ciselés par nos experts. Des escales incontournables : Tahiti, Huahine, Taha’a, Bora Bora et Moorea, se trouvent au cœur de tous les itinéraires des croisières du Paul Gauguin . Mais aussi d’autres joyaux tels que les pics vertigineux des îles Marquises, les eaux mondialement réputées des Tuamotu ou encore les trésors des îles Cook.



Une expérience de prestige, en tout inclus. Restauration à toute heure, vins et alcools sélectionnés, minibar, room service, animations et conférences, masques et tubas, accès à la plage privée de Bora Bora et au motu Mahana , attentions particulières à bord, service de majordome pour les suites…Tout est inclus dans la croisière de vos clients, afin qu’ils vivent chaque instant comme un moment privilégié.



→ En savoir plus sur l’expérience PAUL GAUGUIN Croisières

2 raisons supplémentaires de voyager en Polynésie à bord du Paul Gauguin(1) :



● PONANT Bonus : jusqu’à 30 % de réduction

● Supplément Single offert : sur une large sélection de départs



→ Découvrir le programme complet des croisières en Polynésie cet hiver : jusqu’à 30 % de réduction

Une sécurité renforcée priorité absolue.

Pour cette raison PONANT recommande la vaccination contre la Covid-19 pour les personnes à bord, passagers et membres d’équipage(2) et optimise son protocole déjà robuste intégrant toutes les mesures technologiques, humaines et matérielles pour assurer une bulle sanitaire « ANTI-COVID » étanche.



Ce protocole sanitaire renforcé repose sur 3 “boucliers” qui garantissent des conditions drastiques d’accès à nos navires, des protocoles sanitaires à bord rigoureux ainsi qu’un contrôle et un suivi quotidiens.



6 points clés :



• Hôpitaux embarqués dernière génération avec équipe médicale experte

• Embarquement strictement contrôlé pour les biens et les marchandises

• Nettoyage et décontamination constants et systématiques de tous les espaces à bord

• Assainissement et gestion sanitaire de la circulation de l’air

• Activités à bord et accès aux espaces publics fortement encadrés

• Visites à terre dans le respect des protocoles sanitaires



→ Découvrir les nouvelles mesures du protocole sanitaire

Des conditions de réservation assouplies ULTRA-SÉRÉNITÉ » :



Les Conditions de réservation sont assouplies pour toute réservation jusqu’au 30 septembre sur l’ensemble des départs jusqu’au 31 mars 2022, ainsi les clients pourront verser un acompte de 25% du montant de la croisière pour confirmer leur réservation et régler le solde final 30 jours avant le départ.



Le report de la croisière sur un départ ultérieur est possible sans frais jusqu’à 30 jours avant le départ(3). Il est aussi possible de bénéficier d’un avoir de 100 % des sommes versées et valable sur une nouvelle réservation, sur un départ dans les 24 mois suivants le départ initial (hors éventuels frais réels aériens).



→ Découvrir les conditions de réservation ultra-souples



(1)Le PONANT Bonus permet à vos clients de bénéficier des tarifs les plus avantageux le plus tôt possible. Ce tarif promotionnel, pouvant aller jusqu’à -30%, augmente en fonction des disponibilités de la croisière. Les tarifs affichés sur le site sont mis à jour en temps réel selon l'évolution du PONANT Bonus.

Offre Single Privilège : le supplément cabine double à usage individuel est offert sur une sélection de croisières pour certaines catégories de cabines et selon disponibilité au moment de la réservation. Le montant de l'avantage dépend de la catégorie de la cabine, de la disponibilité au moment de la réservation et peut évoluer dans le temps à n’importe quel moment et sans préavis. Pour plus d’informations, merci de vous reporter aux Conditions Générales de Vente.



(2)Pour les membres d’équipage : objectif cible 100%, soumis aux contraintes en vigueur dans le pays de résidence, sinon test PCR négatif, quarantaine de 10 jours, puis nouveau test PCR négatif. Hors croisières en Australie et Nouvelle-Zélande à date.



(3)Ces conditions de réservation sont non rétroactivement applicables aux réservations existantes (réservations passées avant le 25/11/2020). Les conditions d’annulations et de reports sont valables pour la prestation de croisière. Pour les autres prestations, aériennes en particulier, l’annulation est aux frais réels demandés par les compagnies. Ces informations sont un extrait des garanties et ne sont pas contractuelles. Conditions valables pour tous les clients domiciliés en UE, DOM, TOM, et COM, Suisse, Monaco et Andorre.

