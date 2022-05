La Région Sud veut capitaliser sur la Coupe du Monde de Rugby 2023

La(Provence Alpes Côte d’Azur) sera le théâtre d’une dynamique collective dans le contexte de la Coupe du Monde de Rugby qui aura lieu, se partageant entre deux stades bien connus de tous, l’et l’Ainsi, aux yeux de, président de la Région Sud, et, président du Comité régional de tourisme Provence Alpes Côte d’Azur,était indispensable pour préparer un tel événement à renommée mondiale.Au-delà des deux villes hôtes Nice et Marseille, cette campagne où plus dea pour objectif decomme Toulon (où sera accueillie l’équipe de rugby championne du monde d’Afrique du Sud pendant un mois), Aix-en-Provence, Antibes, Juan-Les-Pins et Luberon cœur de Provence.