La Réserve Golf Links : inauguration d'un nouveau joyau golfique à l’île Maurice Une révolution golfique signée Louis Oosthuizen

L'île Maurice écrit un nouveau chapitre dans l'histoire du golf avec l'ouverture de La Réserve Golf Links en décembre 2023. Cette merveille architecturale, conçue par Louis Oosthuizen, ancien champion de l’Open, et Peter Matkovich, offre une expérience de golf inégalée sur les versants sauvages de Bel Ombre.



Rédigé par Rogers Hospitality le Lundi 4 Décembre 2023

Un événement inaugural de renommée mondiale



Cette inauguration, avec la participation du concepteur lui-même ; Louis Oosthuizen, promet d'être un événement mémorable et un jalon crucial pour le golf à Maurice. Ce parcours, unique et premier de son genre dans l’océan Indien, a été méticuleusement pensé pour fusionner avec le paysage naturel et les élévations spectaculaires du sud de l'île. Bel Ombre, connue pour ses vallées et ses vastes espaces sauvages, a inspiré ce parcours unique.



Au-delà des vues spectaculaires, ce projet GEO certifié (*écolabel international largement reconnu, administré par l'organisation à but non lucratif GEO Certification Ltd, conforme au code ISEAL) offre une expérience de golf exceptionnelle, au plus près de la nature et à côté d'une réserve naturelle classée par l'UNESCO. La Réserve Golf Links , le nouveau joyau dHeritage Golf Club, sera officiellement inaugurée pour les golfeurs professionnels du 14 au 17 décembre lors du DP World Tour / Sunshine Tour de l'AfrAsia Bank Mauritius Open 2023.

Une destination golfique de classe mondiale Louis Oosthuizen, exprimant sa passion pour les golfs Links, souligne l'importance de l'aspect tactique et du défi mental qu'offre La Réserve Golf Links. « J’ai une véritable passion pour les Links et la manière dont on doit travailler stratégiquement autour d’un parcours en utilisant une multitude de coups différents. C’est pourquoi La Réserve Golf Links est un projet extraordinaire auquel il est formidable de participer », dit-il. De même pour Jonathan Menteath, directeur général d’Heritage Golf Club, qui souligne l'importance de La Réserve Golf Links : « c'est un parcours de classe mondiale qui change la donne pour l’île Maurice. En conjonction avec notre centre de formation GolfZon Leadbetter Academy, nous avons tous les éléments pour renforcer notre position en tant que l'une des destinations golfiques les plus prisées au monde. »

Le luxe à l’état pur chez Heritage Resorts En choisissant Heritage Resorts pour leur séjour, les amateurs de golf bénéficient d'un accès exclusif à La Réserve Golf Links, ainsi qu’au Château Golf Course, maintes fois élu « Meilleur Golf de l’océan Indien ». Les établissements Heritage Le Telfair et Heritage Awali offrent confort et service cinq étoiles, auxquels s’ajoute l’incroyable expérience culinaire du Château de Bel Ombre, une demeure du XIXe siècle, réaménagée en restaurant gastronomique.



La Réserve Golf Links n'est pas seulement un parcours de golf ; c'est une réelle révolution où luxe, nature et sport se rencontrent pour créer une expérience inoubliable. Avec l’ouverture officielle de ce parcours d’exception, Heritage Resorts renforce sa réputation en tant que destination golfique de premier plan, offrant deux parcours de golf distincts et une expérience de luxe sur les côtes sauvages et préservées du sud de l’île Maurice.

Contacter Heritage Resorts

61002, Bel Ombre – Mauritius



Téléphone : Maurice : +230 623 5600

Email :



Site web :



