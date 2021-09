La SNCF explose les compteurs sur... le digital

La crise n'est pas la même pour tout le monde, pour certains acteurs du tourisme elle est même terminée.



La SNCF, mais surtout ses canaux digitaux de distribution ont affiché depuis la fin du dernier confinement des "chiffres records en juin". Ce n'est pas tout, durant l'été 2021, les voyages vendus sur l'ensemble de ses sites et application ont augmenté de 24% par rapport l’été 2019.



Comme pour tout le monde, les réservations de dernière minute représentent la norme, avec 77% des billets vendus.



Un exploit qui doit donner envie à certains acteurs du tourisme.



" Globalement, depuis fin mai, le nombre de billets vendus est en croissance et dépasse les ventes de 2019 à la même période, en particulier pour OUIGO et TER grâce, notamment, à l’augmentation de l’offre OUIGO et l’attrait pour la destination France cet été, "précise le communiqué.