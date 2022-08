La bancarisation du tourisme fait recette ! 🔑

Bref, les établissements financiers qui disposent d’une clientèle captive, veulent. Ils voient désormais le tourisme comme un nouvel Edorado permettant de redorer leur image, de resserrer les liens auprès de la clientèle et (essayer) de la conserver dans leur giron.Et force est de constater qu’ils mettent le paquet :En mars 2021, la startup canadienne Hopper et la société bancaire Capital One avaient déjà franchi le pas, avec le portail Capital One Travel . De leur côté, l'appli bancaire britannique Revolut, GetYourGuide avec Amex, ou encore JPMorgan Chase avec Frosch , poussent aussi la porte.Vous me direz rien de nouveau sous le soleil puisquemais sans grande conviction ni résultat. Sauf quePas impossible, car la mondialisation et les nouvelles technologies ont uniformisé le métier.Les géants américains d’internet sont aussi très implantés dans l’Hexagone et les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets, même si la taille des marchés relativise les choses. Mais in fine tout est question de moyens et les géants de la finance n’en manquent pas.Alors, wait and see…