La case de l’Oncle Dom : Air France/KLM... 2020, l’Uncle Ben vous la baille belle !

Intéressant. Pas cependant suffisamment convaincant, mais, pour faire simple, plutôt encourageant et positif.



Parce que, si l’on écoute attentivement le message délivré par cette « nouvelle direction » d’Air France, rien n’est encore simple, mais tout reste encore à accomplir.



Et Ben Smith, lequel ressemble étrangement à nos « nouveaux dirigeants », est un véritable professionnel, venu de cette lointaine colonie anglo-saxonne, surpris quand même par nos vieilles coutumes européennes et qu’il lui aura fallu quelque dix-huit mois pour totalement appréhender et… solutionner.



Habile dans son discours, le président. Un début en anglais, histoire de faire plaisir et surtout de donner une voie internationale à la compagnie, plus exactement au groupe Franco-Néerlandais, il poursuivra intelligemment en français.



Il est vrai que nous autres, pauvres journaleux de la presse aéronautico-touristique, on est vite déboussolés dès que le moindre langage un peu improbable parvient à nos oreilles…



De son discours, hormis le traditionnel Joyeuse Bonne année, je retiendrai un certain optimisme, doublé d’un doute encore latent.



Mais une évidente envie de redonner à nos vieilles compagnies, Air France ayant cette année 86 ans et KLM atteint l’âge respectable du centenaire, une nouvelle vie. Mieux même, la possibilité d’entrer enfin dans le cercle des transporteurs « majeurs » des décennies futures.



« Nous avons simplifié et normalisé la gouvernance, » annonce Ben. D’accord, maintenant, dans les « hautes sphères » de la compagnie, on ne dit plus « Monsieur Untel » ou « Madame »... Tout ça, c’est fini. Désormais, c’est Ben, Anne, Pieter ou Anne-Marie.



Fini, continue Ben (que je vais continuer à appeler Oncle Ben, il ne semble pas s’en émouvoir, les conflits sociaux au sien de la compagnie. « Nous avons signé une trentaine (sic) d’accords avec les organisations syndicales.