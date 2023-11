La collection Grands Voyages d'Oceania Cruises

Oceania Cruises, première compagnie de croisières au monde axée sur la gastronomie et les destinations, propose à vos clients des voyages aux quatre coins du monde. Le luxe de nos petits navires, notre cuisine raffinée, nos expériences voyages ainsi que notre service chaleureux et personnalisé, constituent un ensemble harmonieux et inspirant qui contribue à créer des odyssées mondiales exceptionnelles. À bord de nos luxueux navires confortables, les passagers peuvent profiter d'un éventail de voyages encore plus longs et plus immersifs, dont certains d'une durée de plus de 100 jours.



Idéalement conçus pour les voyageurs chevronnés qui souhaitent prendre leur temps, nos Grands Voyages sont la réponse parfaite à leur soif de parcourir le monde. Ils choisiront parmi une multitude de croisières qui permettent d'explorer le monde à plus grande échelle, avec des prestations exclusives, tout en profitant du luxe caractéristique des petits navires d'Oceania Cruises. Grâce à notre offre simply MORE, les passagers bénéficient de services exceptionnels inclus tout en explorant certaines des destinations les plus prisées d'Asie, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, du Pacifique Sud et d'Afrique. Chaque voyage comprend des escales dans une douzaine de pays ou plus, y compris dans des villes emblématiques et des ports hors des sentiers battus, ainsi que de nombreuses nuits dans des lieux exotiques très appréciés.



Plus de temps pour explorer Nos voyages, qui font escale dans plus de 450 ports extraordinaires à travers le monde, invitent vos passagers à découvrir le monde tel qu'ils en ont toujours rêvé. Avec nos Grands Voyages, les possibilités d’explorations sont encore plus incroyables. Chacun de nos Grands Voyages permet à vos clients de découvrir un éventail impressionnant de ports d'escale variés et captivants, répartis sur les principaux continents du monde, ainsi qu'une sélection soigneusement pensée d'escales prolongées en soirée et de nuits à quai, afin qu'ils puissent découvrir le monde encore plus en profondeur. Qu'il s'agisse des îles séduisantes de l'océan Indien ou des rivages colorés de l'Asie du Sud-Est, les régions les plus merveilleuses prennent vie grâce à un assortiment judicieusement sélectionné de destinations emblématiques et hors des sentiers battus proposées dans le cadre de chaque Grand Voyage.



Excursions immersives Vos clients peuvent saisir l'occasion de voyager vers une kyrielle de destinations lointaines et animées, avec des excursions originales et enrichissantes qui les relient au lieu, à la culture et à la population. Chaque voyage d'Oceania Cruises propose des excursions qui permettent de découvrir le meilleur de la culture, de la cuisine, de l'histoire et des merveilles naturelles de la région. Lors d'un Grand Voyage, la gamme d'expériences, de visites privilégiées, d'attractions emblématiques et d'immersions dans les communautés locales est enrichie par la multitude de destinations fascinantes que vos passagers visiteront. Ils se laisseront bercer par le rythme de la vie locale, dégusteront des plats traditionnels et vivront des rencontres inoubliables dans des régions incroyables.



Restez plus longtemps Nos programmes terrestres pré et post-croisière Grands Voyages invitent vos clients à s'immerger davantage dans les merveilles antiques et la beauté naturelle de régions séduisantes qu’ils visitent. Ces programmes terrestres approfondis de plusieurs jours comprennent des visites exclusives et des séjours dans des hôtels haut de gamme à l'arrivée et au départ les jours de début et de fin de programme, et souvent des repas d'inspiration locale ainsi qu’un service de portage de bagages.



Les possibilités d'exploration sont vraiment infinies avec notre sélection de Grands Voyages.



Pour plus d'informations sur quelques-uns de nos Grands Voyages, voir ci-après.





Sublime Southeast Asia



Départ le 8 janvier 2024.



20 jours à bord de Riviera pour découvrir la beauté et les mystères de l'Asie du Sud-Est pendant près de trois semaines extraordinaires, pleines d'émerveillement et de découvertes. Une exploration approfondie avec des nuits de rêve aux Maldives, au Sri Lanka, à Singapour et au Myanmar.Départ le 8 janvier 2024.

Ivory to Iberia



Départ le 12 mai 2024.



Découvrir l'histoire de l'Afrique de l'Ouest en partant du Cap à bord de Nautica pour une durée exceptionnelle de 24 jours. Les passagers vont s’imprégner de cette vaste région aux paysages époustouflants et aux cultures colorées. Ils pourront également s’émerveiller devant les reliefs ondulants du désert namibien, les incroyables pitons en forme de colonnes de São Tomé et les célèbres plages dorées d'Agadir.Départ le 12 mai 2024.

Panama Canal Discovery



Départ le 8 février 2025.



Ce voyage exclusif à bord de Sirena comprend deux traversées inoubliables du canal de Panama, une dans chaque direction. Embarquement pour 21 jours de croisière et découverte d’une constellation d'étoiles caribéennes. Les passagers pourront approfondir leur exploration en passant deux nuits dans la ville scintillante de Panama.Départ le 8 février 2025.

Exotic Southern Realms



Départ le 25 février 2025.



C'est sans aucun doute le voyage d'une vie, un voyage exceptionnel de 85 jours à bord de Nautica. Il mènera les passagers des atolls presque vierges de la Polynésie française à la stupéfiante Océanie, puis ils parcoureront les côtes méridionales séduisantes de l'Asie et les îles exotiques de l'océan Indien, pour finir en apothéose dans les étendues sauvages de l'Afrique du Sud.Départ le 25 février 2025.

Une valeur ajoutée exceptionnelle Oceania Cruises offre aux voyageurs simply MORE™ plus que jamais, avec un crédit excursions et un forfait boissons gratuits pour toutes les réservations afin de sublimer l'expérience client, et donner accès à des plaisirs exquis. Notre valeur ajoutée, c'est la garantie pour les voyageurs d'obtenir le meilleur rapport qualité/prix en matière de croisières de luxe. Quel que soit la destination souhaitée, ils bénéficieront d’avantages exclusifs et de nombreuses prestations supplémentaires qui leur assureront un confort optimal dans un cadre raffiné.



Pour plus d'informations sur Oceania Cruises et sur notre collection Grands Voyages, veuillez contacter Alessandra Cabella dont les coordonnées figurent ci-dessous.



