La liberté à l'honneur de la 26e édition d'Art & Vin

Créé en 1927, le domaine viticole de l’Isle Saint Pierre est géré par lesqui a toujours été sensible à son environnement. Le vignoble est situé sur une île du Rhône, au cœur du Parc de Camargue. Jusqu'au, le domaine accueille des artistes commeetspécialisé en photographie sportive et automobile.Il est aussi possible,, d'aller découvrir, un architecte et artiste, qui explore et défie les limites de la gravité et de la matérialité auqui appartient à la famille Barbero depuis 2006.Enfin,qui travaille en agriculture biologique, proposed'admirer les, exposé avec un collectif d’artistes :(Artiste verrier),(Art du métal détourné) et Pierre(Photos artistiques).Pour plus d'informations, le guide des expositions est accessible ici.