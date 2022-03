Croisières : le Celebrity Beyond met à l'honneur le divertissement à bord

A bord du dernier navire de luxe de Celebrity Cruises, le divertissement ne se cantonnera pas aux spectacles de The Theatre. Des animations seront proposées partout sur le navire et à toute heure avec :



- le Club qui présente deux nouvelles soirées de musique live à savoir The Jazz Joint at The Club et Soirées musicales (le concert interactif Rocked et l’hommage aux groupes de cuivres Bring the Brass).



- l’Eden, un immense espace qui s’étend sur trois étages à l’arrière du navire avec des expériences diverses (méditation, cours sur l’art ou sur l’œnologie puis spectacles).



- le Grand Plaza – le point central du navire avec 8 spectacles de son et lumière.



- le Rooftop Garden sur le pont supérieur du navire et Teen Club, l’espace de détente et de socialisation des 13-17 ans.



A noter que pour son voyage inaugural le 27 avril 2022, Celebrity Beyond partira de Southampton, en Angleterre, pour une croisière de 10 nuits en Europe de l’Ouest. Il fera escale à Bordeaux, en France ; à Lisbonne, au Portugal ; à Séville, Malaga, Palma de Majorque et Barcelone, en Espagne.



Celebrity Beyond naviguera ensuite en Méditerranée, avec des itinéraires de neuf nuits sur la Riviera italienne et française et des itinéraires de 10 nuits dans les îles grecques jusqu’au début du mois d’octobre seront proposés avant de partir pour les Caraïbes.