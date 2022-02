Le Celebrity Beyond réalise des essais en mer concluants

A bord, les passagers pourront découvrir :



- The Retreat, un espace exclusif pour les passages des suites qui dispose désormais d'une terrasse sur deux étages



- des espaces cabines transformés, que ce soient les villas modernes à deux étages avec piscine à plongeon aux cabines avec Infinite Verandas, pour offrir une expérience inédite au plus proche de l’eau



- le jardin sur le pont supérieur encore plus spacieux et disposant d'une terrasse avec des piscines flottantes en porte-à-faux



- le bar Sunset à plusieurs niveaux et à plusieurs terrasses, définissant l'arrière du navire, conçu par le designer américain Nate Berkus.



- le Voyage, tout premier restaurant gastronomique en mer du chef Daniel Boulud



- la Grand Plaza qui s’étend sur trois ponts, redessinée et accompagnée du nouveau World Class Bar et du Voyage



- le Magic Carpet, qui s'élève latéralement le long du navire pour se placer au-dessus de la mer, offre aux passagers des vues incroyables alors qu’ils sirotent des cocktails ou pendant qu’ils dinent face à la grande bleue.



Le Celebrity Beyond partira pour son voyage inaugural le 27 avril 2022 de Southampton, en Angleterre, pour une croisière de 10 nuits en Europe de l'Ouest.



Il visitera Bordeaux, en France, Lisbonne, au Portugal, et Séville, Malaga, Palma de Majorque et Barcelone, en Espagne.



Il proposera ensuite une variété de voyages en Méditerranée, notamment des itinéraires de neuf nuits sur la Riviera italienne ou française puis des itinéraires de 10 nuits dans les îles grecques jusqu'au début du mois d'octobre, avant rejoindre les Caraïbes.