Le label Vignobles & Découvertes popularise l’œnotourisme lors d’un Fascinant Week-end

Créé en 2014 en Auvergne-Rhône-Alpes, le Fascinant Week-end s’est considérablement élargi au fil des ans.Organisé pour la première fois à l’échelle nationale en 2021, l’événement a permis aux vignerons, hébergements et restaurateurs labellisés Vignobles & Découvertes d’accueillir plus deEn partenariat avec Atout France, l’édition 2022 va se dérouler dans 9 régions vinicoles majeures de l’Hexagone, soit 3 de plus que l’an dernier :Nouvelles venues cette année, la Bourgogne, le Cognac et le Val de Loire viennent ajouter leurs vignobles et leurs vignerons passionnés à ce rendez-vous du savoir-faire et de la convivialité.Par rapport à l’an dernier, 11 destinations viticoles sont venues se rajouter. En tout, 61 destinations détentrices du label Vignobles & Découvertes participent à cet évènement, de la Route des Vins d’Alsace à celle des Grands Crus de Bourgogne ou des vins du Val de Loire, du territoire du Beaujolais jusqu’à Épernay, de Saint-Émilion jusqu’aux vallons qui entourent Cognac, de Bandol jusqu’à Cahors, soit l’immense majorité des 72 destinations viticoles labellisées.